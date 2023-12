Kotwica Kołobrzeg – Lech II Poznań 1:2. Lider z Kołobrzegu niespodziewanie przegrał ostatni mecz w 2023 roku [ZDJĘCIA]

Kotwica doprowadziła do wyrównania dopiero po zmianie stron. W 54. minucie w polu karnym Lecha II doszło do sporego zamieszania po rzucie rożnym. Pierwszy strzał Piotra Witasika odbił Pruchniewski, ale przy poprawce Jakuba Żubrowskiego z 6 metra nie mógł już nic zrobić.

Kotwica mogła odpowiedzieć już po 7. minutach. Patryk Olejnik sfaulował w polu karnym Patryka Pytlewskiego i sędzia podyktował rzut karny. Do jedenastki podszedł Jonathan Júnior. Niezawodny dotąd w tym elemencie Brazylijczyk (4 wykorzystane rzuty karne, w tym dwa w poprzednim meczu z Olimpią Elbląg) przegrał pojedynek z golkiperem gości, 16-letnim Mateuszem Pruchniewskim.

Remis utrzymał się przez niespełna 10. minut. W 62. Pogorzelec w sytuacji sam na sam obronił na rzut rożny strzał Filipa Wilaka. Po kornerze obrońcy Kotwicy zdołali wprawdzie wybić piłkę, ale goście się przy niej utrzymali. Finalnie futbolówka trafiła na prawą stronę do Maksymiliana Dziuby, który popisał się świetnym wolejem, po którym bramkarz Kotwicy skapitulował po raz drugi w tym meczu.

Kotwica do końca starała się uzyskać przynajmniej wyrównującego gola, ale w przeciwieństwie do kilku meczów z tego sezonu, nie udało się jej odwrócić losów meczu. Bliżsi podwyższenia wyniku byli goście. Po niepewnym wyjściu do dośrodkowania Pogorzelca i główce Szymona Pawłowskiego, piłkę sprzed pustej bramki wybił na rzut rożny Cezary Polak (75.).