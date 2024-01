Zwycięski powrót piłkarzy ręcznych E.Link Gwardii Koszalin [ZDJĘCIA]

Pierwszoligowe zespoły wróciły do rywalizacji po blisko 1,5-miesięcznej przerwie. Pierwszym w 2024 r. rywalem E.Link Gwardii był zespół MKS BODEGA. Z tym rywalem podopieczni Piotra Stasiuka kończyli występy w 2023 r., zwyciężając 34:21 w 1. rundzie Pucharu Polski na szczeblu centralnym. Do powtórki tamtego wyniku trochę w sobotę zabrakło, ale wyższość gospodarzy była bezdyskusyjna.

Początek meczu w wykonaniu gospodarzy był nieskuteczny. Na pierwszego gola Macieja Fabianowicza czekano do 4. min (1:1). Skrzydłowy dał również pierwsze w meczu prowadzenie (6. - 2:1). Goście odpowiedzieli trafieniami Pawła Kruszewskiego na 3:2 i 4:3. Zawodnika MKS zatrzymał dopiero Krystian Matusiak, broniąc w 10. min rzut karny. W 12. na tablicy pojawił się ostatni w meczu remis 5:5. Dwie siódemki Fabianowicza i trafienie Bartłomieja Korczaka pozwoliły odskoczyć na 8:5 (15.). Różnica 2-3 goli utrzymywała się do 22. min. Od stanu 11:9 dla Gwardii, MKS już w tej odsłonie nie poprawił wyniku. Pięć goli zdobyli za to koszalinianie.