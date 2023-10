10 lat i 3 lata za narkotyki. Tyle grozi dwóm mężczyznom z powiatu koszalińskiego

Policjanci na terenie na terenie powiatu koszalińskiego zatrzymali 48-latka, którego podejrzewali o posiadanie znacznej ilości narkotyków. W jego mieszkaniu zabezpieczyli ponad kilogram marihuany. Zatrzymany mężczyzna już usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości narkotyków. Grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności.

Drugi z zatrzymanych to 42-latek. Mężczyzna na terenie swojej posesji posiadał amatorską uprawę krzaków konopi. Funkcjonariusze zabezpieczyli krzewy, sprawa swój finał będzie miała w sądzie. Mężczyzna usłyszał zarzut uprawy konopi, za co grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności.