200 milionów złotych na Ekocentrum, które ma stanąć obok Politechniki Koszalińskiej

- To będzie multifunkcjonalny ośrodek, centrum zrównoważonego rozwoju, na który mamy już zabezpieczone 200 mln zł z unijnych funduszy, które ma do rozdysponowania Urząd Marszałkowski – powiedział we wtorek w Koszalinie wicemarszałek województwa Tomasz Sobieraj. Razem z kanclerzem Politechniki Koszalińskiej Arturem Wezgrajem, który jest zarazem radnym wojewódzkim, przedstawili szczegóły przedsiewzięcia.

Centrum, które ma mieć charakter edukacyjny i naukowo-badawczy, powstanie pomiędzy kampusem Politechniki Koszalińskiej a halą sportową, po sąsiedzku z powstającym tu Cognitarium. Instytucja ma służyć całemu województwu i być centrum nauki podobnym do tego, które działa w Warszawie.

- Dlatego kluczowe, nieodzowne wręcz jest, by centrum ściśle współpracowało z koszalińską Politechniką – podkreślali gospodarze konferencji.

Budowa centrum ma trwać pięć lat, a może się rozpocząć już w przyszłym roku. Niedługo zostanie ogłoszony konkurs na przygotowanie koncepcji architektonicznej obiektu.