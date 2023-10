250 mln złotych na przebudowę lotniska w Świdwinie. Będą tu stacjonować myśliwce F-35

Umowę na modernizację nawierzchni lotniskowych w 21. Bazie Lotnictwa Taktycznego z konsorcjum firm warszawskiego PORR SA i Elektrobudu Grudziądz podpisał szef 17. Terenowego Oddziału Lotniskowego w Gdańsku pułkownik Adam Kęska. O rozstrzygnięciu przetargu i podpisaniu umowy poinformowano na początku października.

To ogromne zadanie. Inwestycja ma kosztować 258 milionów złotych. Dotyczy modernizacji dróg startowych i kołowania, płyt płaszczyzn postojowych i rozbudowy systemów oświetleniowych, dróg dojazdowych, stanowisk prób silnikowych itp. Stara betonowa płyta lotniska, na której wciąż startują i lądują postsowieckie samoloty Su-22, zostanie pokruszona, a materiał wykorzystany jako podbudowa nowej nawierzchni.

Pułkownik Adam Kęska wyjaśnia, że inwestycja to etap przystosowywania bazy do przyjęcia wielozadaniowych myśliwców piątej generacji F-35. W Świdwinie - to już wiadomo na pewno - będzie stacjonować jedna z eskadr, które Polska kupiła od USA na mocy umowy z 2021 roku.