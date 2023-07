79. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Uroczystości w Koszalinie i regionie

Największe uroczystości związane z 79. rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego zostały zaplanowane na 1 sierpnia w Koszalinie. Nowy most na alei Monte Cassino otrzyma wtedy już oficjalnie nazwę "Most Powstańców Warszawskich", a uroczystości tej - jeśli pozwoli na to jego zdrowie - ma się przyglądać powstaniec warszawski Jerzy Leonowicz, mieszkaniec Koszalina.

Odsłonięta zostanie tablica, a następnie grupy rekonstruktorów, w liczbie około 70 osób, zaprezentują wyjątkowy pokaz. To trzeba obejrzeć.

Szczegóły pokazu zdradził nam już wcześniej Norbert Koselski ze stowarzyszenia Projekt Koszalin. Ta zaplanowana na godz. 18 rekonstrukcja historyczna potrwa około 45 minut, weźmie w niej udział wspomniane około 70 rekonstruktorów, także z Niemiec, pojawi się osiem historycznych pojazdów, a wszystko rozegra się pomiędzy ulicami Batalionów Chłopskich a Strumykową, czyli pod Mostem Powstańców Warszawskich. Rekonstruktorzy odegrają scenę łapanki po zamachu na niemieckiego oficera, a następnie odtworzą działania zaczepne na Żoliborzu, wycofanie do Kampinosu i powrót oraz zdobycie Żoliborza.