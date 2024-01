Afera korupcyjna w Kołobrzegu. Głośna sprawa będzie miała finał w sądzie

Starosta powiatu kołobrzeskiego Tomasz T., wójt gminy Kołobrzeg Włodzimierz P. oraz założyciel i do niedawna prezes wrocławskiej firmy farmaceutycznej Hasco-Lek Stanisław H. są wśród sześciu osób oskarżonych o korupcję. Prokuratura Regionalna w Szczecinie zakończyła śledztwo i skierowała do sądu akt oskarżenia.

Tomasz T. to jeszcze do niedawna wpływowy samorządowiec Platformy Obywatelskiej. W październiku 2021 roku kandydował w wyborach wewnętrznych na stanowisko przewodniczącego powiatu kołobrzeskiego. Przegrał wtedy z Anną Bańkowską, ale wywalczył miejsce w kołobrzeskim zarządzie Platformy Obywatelskiej. Po tym jak został zatrzymany, władze partii zawiesiły go w prawach członka.