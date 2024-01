Jest akt oskarżenia ws. procederu korupcyjnego w Kołobrzegu, w którym udział mieli brać m.in. starosta i wójt

W śledztwie, które prowadziło CBA, ustalono, jak podał w komunikacie prok. Lorenc, że wójt gminy Kołobrzeg Włodzimierz P. przyjął od Stanisława H. – za pośrednictwem Przemysława D.-K. – łapówkę w kwocie 300 tys. zł w zamian za „podjęcie czynności związanych ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kołobrzeg w części obrębu Dźwirzyno oraz czynności związanej z wydaniem decyzji środowiskowej dla innej działki w Dźwirzynie, działając na rzecz spółki, której prezesem był Stanisław H.” Do zatrzymań doszło na gorącym uczynku, we wrześniu 2022 r.

Rzecznik Prokuratury Regionalnej w Szczecinie Marcin Lorenc, informując o skierowaniu do Sądu Rejonowego w Kołobrzegu aktu oskarżenia przeciwko sześciu osobom przekazał, że zarzuca się im udział w procederze korupcyjnym związanym z przyjmowaniem korzyści majątkowych w zamian za decyzje korzystne dla jednego z wrocławskich przedsiębiorców. Chodziło o Stanisława H., który w Dźwirzynie chciał budować obiekty sanatoryjno-hotelowe.

Ustalenia śledztwa wskazują na to, że z kolei starosta kołobrzeski Tomasz T. przyjął łapówkę w kwocie 75 tys. zł oraz obietnicę korzyści w kwocie 300 tys. zł w związku z „prowadzonym w podległym mu Starostwie Powiatowym w Kołobrzegu postępowaniem w sprawie wydania decyzji o dopuszczeniu poziomu hałasu emitowanego do środowiska pochodzącego z instalacji służącej do prowadzenia robót geologicznych”.