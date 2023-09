Areszt dla sprawcy tragicznego wypadku koło Drawska Pomorskiego

Przypomnijmy, że do wypadku doszło w środę (13 września) na drodze w pobliżu Konotopu w powiecie drawskim. Ciężarówka z naczepą zderzyła się autobusem PKS Złocieniec, którym do domów po lekcjach wracali uczniowie liceum z Kalisza Pomorskiego.

Prokuratura zatrzymała kierowcę ciężarówki Marcina B. stawiając mu zarzut spowodowania katastrofy w ruchu lądowym. Grozi za to kara pozbawienia wolności do 12 lat. 24-latek nie przyznaje się do winy.