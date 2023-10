Bałtyk Koszalin wygrał z Perłą w Dygowie [ZDJĘCIA]

Zajmujący drugie miejsce w tabeli, z takim samym dorobkiem punktowym, co liderujące Wybrzeże Rewalskie Rewal, zespół Bałtyku zapisał na swoje konto dwunastą wygraną w tym sezonie. Dobrze spisujący się w tym sezonie zespół z Dygowa postawił duży opór. Do 40. minuty utrzymywał się wynik 0:0. Wówczas, po rzucie rożnym i zgraniu piłki przez Miłosza Stępnika, z bliska trafił głową - praktycznie do pustej bramki - stoper Bałtyku, Arkadiusz Jasitczak.

Goście podwyższyli wynik w 57. min. Rzut wolny 18 metrów przed bramką gospodarzy wywalczył Kacper Masny. Do piłki podszedł Szymon Waleński i popisał się technicznym uderzeniem, po którym piłka wpadła tuż przy słupku.

Rezultat ustalił w ostatniej akcji meczu Jakub Forczmański. Po błędzie bramkarza gospodarzy, pomocnik Bałtyku przejął piłkę i wbiegł z nią do pustej bramki.