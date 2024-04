Puchar Polski ZZPN. Poznaliśmy komplet zwycięzców 5. rundy [ZDJĘCIA]

We wtorkowych meczach awans wywalczyły Olimp Złocieniec, Chemik Police i Unia Dolice. Najwięcej emocji było na euroboisku w Złocieńcu, gdzie po strzale Mateusza Kuca gospodarze prowadzili od 22. aż do 88. min, gdy wyrównał Paweł Kulesa. W konkursie rzutów karnych górą był Olimp 6:5!

W innym meczu dwóch drużyn z IV ligi, Perła URB Dygowo wyrzuciła z rozgrywek Mechanika Bobolice, pokonując go u siebie 4:1. Inny czwartoligowiec z regionu, Wieża Postomino, pokonał 5:1 na wyjeździe Victorię Sianów (okręgówka). Najwyższe zwycięstwo w 5. rundzie odniósł inny przedstawiciel IV ligi, Orzeł Wałcz, który rozgromił B-klasowy Legion Strączno 13:0. Nie jest to jednak bramkowy rekord tej edycji. W 1. rundzie Sparta Węgorzyno strzeliła o jednego gola więcej w spotkaniu z Syreną-Grotem Rymań.

Mecze rozegrane wcześniej: Stal Szczecin - Arkonia Szczecin 1:7, Bałtyk Koszalin (juniorzy) - Darłovia Darłowo 3:1, Sarmata Dobra - Błękitni Stargard 3:0 (vo), Błękitni Stargard (juniorzy) - Kluczevia II Stargard 5:1, Osadnik Myślibórz - Odra Chojna 1:3, Astra Ustronie Morskie - Olimp Gościno 1:6, Świt II Szczecin - Iskierka Mirand Szczecin 2:1, Sparta Gryfice - Wybrzeże Rewalskie Rewal 0:5.

Losowanie par 6. rundy odbędzie się w czwartek (4 kwietnia) o godzinie 17.00 w siedzibie Zachodniopomorskiego Związku Piłki Nożnej. Dokona go gość specjalny - selekcjoner reprezentacji Polski, Michał Probierz (transmisja na fejsbuku ZZPN). W losowaniu udział weźmie 21 zwycięzców 5. rundy. Utworzą oni 10 par, a jeden zespół otrzyma wolny los do 1/8 finału. Termin rozegrania meczów 6. rundy to 10 kwietnia. Od 1/8 finału do rywalizacji włączy się pięć zespołów z III ligi: Błękitni Stargard, Flota Świnoujście, Pogoń II Szczecin (obrońca trofeum), Świt Szczecin i Vineta Wolin.