Bez charakteru i determinacji. Żak Koszalin przegrał z AZS AGH Kraków [ZDJĘCIA]

Szczególnie słaba w wykonaniu gospodarzy była pierwsza połowa. Od początku pozwolili narzucić warunki gry drużynie AGH. Sami popełniali seryjne błędy, oddawali piłkę rywalom w ręce, pozwalając na łatwe punkty (do przerwy AGH 15 pkt z 12. strat Żaka, w drugą stronę 2 pkt z 5. strat). Nic więc dziwnego, że prowadzeni przez skuteczny duet Damian Ciesielski (14 z 21 pkt w pierwszej połowie) - Kacper Mąkowski (20 po zmianie stron), goście od początku objęli prowadzenie i nie oddali go do końca meczu. W I kwarcie przewaga akademików z Krakowa sięgała 10 pkt (21:11). W drugiej Żak dochodził na 3-4 pkt, ale po 2-3 dobrych akcjach wracały błędy oraz niedokładności i rywale uciekali na 8-9 oczek.

Trochę emocji pojawiło się w końcówce, gdy Żak przełamał się z dystansu (do przerwy 1/8, w całym meczu 5/21 za 3 pkt). Dwa razy trafił Czerniewicz, raz - o tablicę - Maciej Szewczyk i z wyniku 73:87 na ok. 80 s przed końcem, zrobiło się 86:89. Wystarczyło to jednak tylko do kosmetyki rozmiarów porażki, bo w końcówce na linii rzutów wolnych nie mylił się w zespole gości Jan Piliszczuk (4/4), pieczętując wygraną.

- Zabrakło charakteru, determinacji, woli walki, poświęcenia, zostawienie serca na boisku - wyliczał trener Knap. - Tego zabrakło, a to miało być naszym DNA. Ogromny szacunek dla kibiców, że zostali w hali po pierwszej połowie. Za to co zaprezentowaliśmy, powinni żądać zwrotu pieniędzy za bilety! Przypisaliśmy sobie już chyba w szatni i w naszych głowach 2 punkty w tym meczu, a drużyna AGH walczy o utrzymanie w lidze i nie przyjechała się tutaj położyć. To była bardzo przykra i dotkliwa dla nas lekcja. Mam nadzieję, że wyciągniemy z tego wnioski - dodał.

Obok debiutu Czerniewicza warto odnotować powrót po kontuzji rozgrywającego Adama Skiby. Niestety, wypada Tomaszewski, który skręcił kostkę.

Żak Koszalin - AZS AGH Kraków 86:91 (19:23, 12:17, 21:25, 34:26)

Żak: Tomaszewski 12 (5 zb., 4 as., 3 prze.), Krajewski 11 (4 zb., 3 str.), Kondrat 5 (1x3, 6 zb.), Rosiński 2 (4 zb.), Rajewicz 0 (4 as., 3 str.) - Pawlak 20 (5 zb., 5 as., 4 str.), Czerniewicz 13 (2x3, 6 zb.), Szewczyk 12 (1x3, 7 zb.), Życzkowski 6, Lewandowski 5 (1x3, 3 as.), Janus 0, Skiba 0.

AZS: Mąkowski 26 (3x3, 4 zb., 3 prze., 6 str.), Ciesielski 21 (9 as., 6 zb., 3 str.), Komenda 11 (3 zb., 2 bl.), Piliszczuk 11 (1x3, 3 zb., 3 prze.), Orłowski 7 (3 zb.) - Palmowski 5 (3 zb.), Dyrda 4 (3 zb.), Golus 4, Śmiglak 2.