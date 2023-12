Białe drogi, czyli ślisko i niebezpiecznie w regionie koszalińskim. Ale policja pilnuje porządku

- Spore kłopoty były na trasie do Wierciszewa, a drogi nr 206 do Polanowa i nr 205 z Polanowa do Darłowa z rana były zupełnie białe, niemal nieprzejezdne - informuje dyspozytor ruchu w PKS Koszalin. - Da się jechać, ale bardzo powoli, dlatego mamy opóźnienia w kursach.

Podobnie mówią w innych firmach transportowych. - Koszalin jeszcze ujdzie, drogi w miarę szybko sprzątnięto, ale im dalej od miasta, tym gorzej - słyszymy.

I rzeczywiście, trasa z Mścic do Dobrego i dalej do trasy S6 była śliska, przykryta śniegiem. Droga do Parnowa i dalej do Biesiekierza również była biała i nawet stara trasa nr 11 z Koszalina do Białogardu wciąż przykryta jest brudnym tzw. błotem pośniegowym. Nie lepiej było w powiecie białogardzkim czy też na drogach powiatowych w powiatach świdwińskim i drawskim. - Wszędzie leży śnieg, mamy już południe, a droga do Sławoborza nie jest odśnieżona - alarmowali nasi Czytelnicy.