Bieg po indeks w Koszalinie. Ostatni etap konkursu

- Bieg po Indeks to konkurs przeznaczony dla uczniów szkół ponadpodstawowych, w szczególności z klas klas maturalnych, którzy interesują się matematyką, fizyką lub informatyką. Celem konkursu jest propagowanie nauk technicznych, a udział w nim jest również alternatywą do powtórzenia wiadomości przed maturą - poinformowała Marcelina Marciniak z Biura Komunikacji Społecznej Politechniki Koszalińskiej.

Konkurs składał się z trzech etapów. Pierwsze dwa odbywały się za pośrednictwem platformy e-learningowej. W ich ramach w pracowniach komputerowych szkół biorących udział w konkursie, uczniowie rozwiązywali zadania z wyżej wymienionych przedmiotów. W półfinale do rozwiązania było 15 zadań testowych. Finał to 5 zadań pisemnych do rozwiązania, spośród 15 do wyboru. W aulach Politechniki Koszalińskiej przy ulicy Śniadeckich 2 z zadaniami mierzyło się ponad 150 uczestników.

- Konkurs ma długą tradycję - powiedziała dr hab. Danuta Zawadzka, prof. PK i rektor uczelni. - W Politechnice goszczenie uczniów szkół średnich to wielkie święto. Już samo to, że tu jesteście, świadczy o waszej ambicji. O tym, że chcecie czegoś więcej, niż tylko to, czego uczycie się w szkole - mówiła, zwracając się do uczestników. - I właśnie doskonalenie się to główny cel tego konkursu - podkreśliła pani rektor.