Budowa S11 Koszalin - Bobolice na ostatniej prostej. We wrześniu planowane jest otwarcie [ZDJĘCIA]

Droga ekspresowa S11 w przyszłości połączy środkowy odcinek wybrzeża Bałtyku, przez Poznań, z Aglomeracją Śląską. Powstanie do 2030 r. i po realizacji wszystkich odcinków, łączących cztery województwa, będzie liczyć około 550 km długości. Niedawno oddaliśmy do ruchu blisko 25 km obwodnicy Olesna w woj. opolskim. Kierowcy korzystają już z tej trasy między innymi w okolicy Poznania, Jarocina, Ostrowa Wielkopolskiego i Kępna.

Od 2019 roku kierowcy mogą korzystać 35,5 km wspólnego przebiegu S11 i S6 od Kołobrzegu do Koszalina wraz z odcinkiem S11 od węzła Bielice do węzła Koszalin Zachód. W tym samym roku do ruchu została oddana obwodnica Szczecinka o długości 12 km. We wrześniu br. planowane jest oddanie do ruchu 48 km od Koszalina do Bobolic.

Do domknięcia realizacji S11 na Pomorzu Zachodnim brakuje odcinka między Bobolicami, a Szczecinkiem. Ten fragment o długości 24,4 km jest obecnie na etapie przetargu. Mamy wybranego wykonawcę, ale jeden z pozostałych oferentów odwołał się do Krajowej Izby Odwoławczej i będziemy musieli jeszcze oczekiwać na rozstrzygnięcie tego odwołania. Zakończenie budowy tego odcinka planowane jest w 2026 roku.