Budowa spalarni odpadów w Koszalinie coraz bliżej. Prezes PGK o postępach

Spalarnia, zlokalizowana między ulicą Cegielskiego a trasą S6 na terenie strefy ekonomicznej, powstanie w formule Zaprojektuj i Buduj. Uruchomienie instalacji planuje się na IV kwartał 2026 roku. Koszalińska spalarnia ma mieć wydajność 30 tysięcy ton rocznie.

PGK nawiązała współpracę z Energa Operatorem, by zapewnić obiektowi niezbędne przyłącza. Spółka współpracuje też z Miejską Energetyką Cieplną, bowiem uzyskiwana w spalarni energia cieplna trafiałaby do miejskiego systemu ogrzewania. Beneficjentami tej inwestycji byłyby też inne miejscowości z naszego regionu - Kołobrzeg, Sławno, Darłowo. Przedstawiciele tych miejscowości podpisali, jeszcze w maju 2022 roku, list intencyjny, by rocznie około 9 tysięcy ton śmieci z tych miejscowości trafiało do spalarni. Sam Koszalin spala w tej chwili około 21 tysięcy ton odpadów w skali roku.