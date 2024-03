Były i obecny burmistrz Szczecinka spotkali się w sądzie. Zapadło orzeczenie w trybie wyborczym

To pokłosie wystąpienia Jerzego Hardie-Douglasa (upublicznionym na facebooku) podczas spotkania Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Szczecinku. Ubiegający się o stanowisko burmistrza Szczecinka opowiadał o motywach swego kandydowania krytykując m.in. działania Daniela Raka, swojego rywala, notabene swego wieloletniego zastępcy w latach, gdy sam był burmistrzem Szczecinka, który zastąpił go w tej funkcji.

Jerzy Hardie-Douglas powiedział, że do koła PO zapisali się urzędnicy podlegli burmistrzowi, którzy mieli mu potem wysyłać zdjęcia wypełnionych kart do głosowania.

- Do tej pory powstrzymywałem się od wnoszenia sprawy do sądu, jednak wobec niezgodnych z prawem działań Jerzego Hardie-Douglasa byłem zmuszony do podjęcia odpowiednich kroków prawnych – tak Daniel Rak na swoim facebookowym profilu wyjaśniał, dlaczego sprawę skierował do sądu.