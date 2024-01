CK105 już dziś zaprasza na lutowe koncerty w swoim klubie

2 lutego o godzinie 20 na scenie koszalińskiego Centrum Kultury 105 pojawi się zespół Flapjack, który powraca na scenę z nowym, piątym studyjnym materiałem i rusza w trasę promującą najnowszy album SUGAR FREE. Dotychczasowe albumy: Ruthless Kick; Fairplay czy Juice Planet Earth stały się jednym z symboli szeroko pojętej polskiej muzyki rockowej lat 90.

Obecnie w skład zespołu wchodzą: Robert „ Litza” Friedrich ( Luxtorpeda); Maciej „Ślimak” Starosta (Acid Drinkers); Maciej Jahnz (Orgasmatron); Rafał „ Hau” Mirocha (Dynamind); Michał „MIHAU” Kaleciński ( Truism). W miejsce zmarłego Grzegorza dołączył Jakub „Kroto” Krotofil (Hope) a kolorytu całości dodaje Michał Baj znany szerzej jako DJ Eprom.

Natomiast 17 lutego w ramach koncertu walentynkowego w CK105 usłyszymy Zagi. To wokalistka, instrumentalistka, autorka muzyki i tekstów. Ma na swoim koncie pięć albumów, ostatni z nich to „Prześwit”. Zagi pisze piosenki dla siebie, ale też kilku innych artystów i zespołów, została nagrodzona trzema Złotymi Płytami! Jej piosenki opowiadają różne historie z życia. Biorą w nich udział ludzie, miejsca i sytuacje, które mimo, że nie raz bardzo uwierały – stały się wielką inspiracją. Emocjonalny wokal Zagi i wpadające w ucho melodie, w połączeniu z energią wytwarzaną na scenie ewoluują do mieszanki, którą można zamknąć w szufladce z napisami: indie-rock, pop, songwriter czy alternatywa. Artystka jest laureatką znaczących nagród – I miejsce na Konkursie Piosenki Poetyckiej w Gnieźnie, I miejsce w XXIII Zimowej Giełdzie Piosenki w Opolu, I miejsce w Konkursie Muzyki niePOPularnej – to tylko niektóre z wyróżnień. Zagi wystąpiła na wielu festiwalach, takich jak Orange Warsaw Festival, Spring Break, Asymmetry Festiwal, Great September, Songwriter Łódź Festival, Pol’and’Rock, Czech Ukulele Festiwal, Soundrive czy Emergenza, supportowała m.in.: Natalię Przybysz, Melę Koteluk, Piotra Roguckiego, Pawła Domagałę oraz zespoły: Kwiat Jabłoni, Lemon, Pablopavo i Ludziki, Voo Voo czy Happysad.

Bilety na koncerty można kupić w kasach CK105.