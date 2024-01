Co najchętniej czytali, słuchali i oglądali mieszkańcy Koszalina? Sprawdźcie!

Audiobooki:

1. Zmora Robert Małecki

2. Żałobnica Robert Małecki

3. Krwawnica Mieczysław Gorzka

4. Sekretne życie drzew Peter Wohlleben

5. Dopóki biegnę... Terri Blackstock

6. Rodzina z naprzeciwka Nicole Trope

7. Trzecia szansa CD 1 Wojciech Wojcik

8. Trzecia szansa CD 2 Wojciech Wojcik

9. Las zaginionych Agnieszka Pietrzyk

10. Ludzkie zwierzę Mariusz Leszczyński

CD:

1. One night in Porto Lisa Gerrard & Jules Maxwell

2. British Steel Judas Priest

3. Degrengolada Kasia Nosowska

4. Lata dwudzieste Dawid Podsiadło

5. Two moons: inspired by the works of Haruki Murakami Sebastian Gahler

6. Premiera Voo Voo

7. Zima z Misiem i Margolcią Beata Wyrąbkiewicz

8. Foreverandevernomore Brian Eno

9. Motherland Journey Blue Lab Beats

10. Sanah śpiewa poezje Sanah

Filmy:

1. Czwarta Władza reż. Steven Spielberg

2. Ralph Demolka reż. Rich Moore

3. Angry Birds Film reż. Clay Kaytis, Fergal Reilly

4. Hotel Transylwania 3 reż. Genndy Tartakovsky

5. Mały Książę reż. Mark Osborne

6. Noc w muzeum reż. David Guion

7. Psy i Koty: odwet Kitty reż. Brad Peyton

8. Uniwersytet Potworny reż. Dan Scanlon

9. Walentynki reż. Garry Marshall

10. Alvin i wiewiórki 3 reż. Mike Mitchell