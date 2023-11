Część przepisów uchwały o planie zagospodarowania przestrzennego miasta w Białogardzie uchylona

"Odpowiadając na pismo, w którym wyraża pan wątpliwości co do sposobu głosowania nad uchwałą (...) z uwagi na to, że jeden z radnych głosował - w pana ocenie - wbrew swoim przekonaniom, działając pod naciskiem osób trzecich, uprzejmie wyjaśniam, że akt ten był przedmiotem postępowania nadzorczego, w wyniku którego stwierdzono, że został podjęty z istotnym naruszeniem prawa" - to wypis z dokumentu, jaki od wicewojewody Mateusza Wagemanna otrzymał Robert Borkowski, radny miejski z Białogardu. To właśnie Borkowski poinformował wojewodę, że w jego ocenie uchwała o planie zagospodarowania przestrzennego Białogardu została podjęta z naruszeniem prawa.

- Radny Jan Sosnowski wyznał na sesji, że przyjechało do niego dwóch nieznanych mu mężczyzn i namawiało, by głosował za uchwaleniem tego planu - przypomina Robert Borkowski. - Mam więc podejrzenie, graniczące z pewnością, że radny głosował wbrew swojej woli.