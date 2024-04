Szykują się zmiany w poselskich i samorządowych fotelach w Koszalinie

Jednak nikt raczej nie ma wątpliwości, że to tylko formalność i Bartosz Arłukowicz będzie kandydował ponownie. Już był europosłem. Jeśli wygra wybory, wróci do Brukseli na drugą kadencję. Jeśli tak się stanie, straci mandat posła. Z listy Koalicji Obywatelskiej z okręgu koszalińskiego wejdzie więc do Sejmu kolejna osoba, która zdobyła największą liczbę głosów - lecz jesienią mandatu nie zdobyła. Jest nią Barbara Grygorcewicz.

Te zmiany w Radzie Miejskiej w Koszalinie są pewne. I to nawet jeśli poseł Bartosz Arłukowicz nie wygra najbliższych wyborów do europarlamentu. Bo powodów tych zmian jest dużo więcej.

Co jednak ważne, Grygorcewicz zdobyła właśnie mandat radnej miejskiej, a poparło ją aż 1825 osób. To rekordowo duża liczba wyborców. Więcej zdobył tyko Tomasz Sobieraj z KO, ale kandydował w innym okręgu. Wprawdzie Grygorcewicz nie chce jeszcze dyskutować otwarcie o jej mandacie poselskim - trwają wybory prezydenckie w Koszalinie, a i do wyborów europarlamentarnych trochę czasu zostało - to jednak wiadomo, że jeśli zostaną spełnione wszystkie warunki, Grygorcewicz przyjmie mandat posłanki.