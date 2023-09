Czesław Hoc: Wypowiemy się w fundamentalnych sprawach

- Referendum, które zostanie przeprowadzone w dniu wyborów parlamentarnych to bardzo dobry pomysł i bardzo potrzebna oferta dla Polaków. Oferta do wzięcia udziału w bezpośredniej demokracji. Każde wybory to święto demokracji i nie ma lepszego momentu, aby właśnie w takim momencie zwrócić sie do wyborców z tak ważnymi pytaniami dla funkcjonowania naszego państwa. Polacy w trakcie tego referendum nie będą przecież pytani o jakieś kwestie techniczne, o takie, czy inne przepisy, które według nich powinny obowiązywać lub nie. Nie będziemy rostrzygać tego, czy prawo o ruchu drogowym ma się zmienić lub nie.

Dlatego kompletnie nie rozumiem histerycznej reakcji opozycji, która nawołuje do bojkotu referendum. Jak można oszukiwać Polaków i wmawiać im, że te kwestie to sztuczny problem nie odnoszący się do rzeczywistości? Niech w końcu zaczną spotykać się ze zwykłymi ludźmi to usłyszą jak to są ważne dla nich kwestie. I nich opozycja się w końcu zdecyduje, czy demokracja w Polsce jest zagrożona, czy nie. Bo z jednej strony głoszą takie absurdalne tezy, a z drugiej, gdy w kraju ma się odbyć najwyższy akt bezpośredniej demokracji, czyli referendum, apelują do Polaków, aby zrezygnowali z udziału w nim. Bo wniosek z tego, jaki można wyciągnąć jest zupełnie inny: jeśli ktoś w Polsce demokracji zagraża to właśnie opozycja.