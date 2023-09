Demokracja Bezpośrednia, czyli referendum

Przykłady kuriozalnych decyzji, szkodliwych dla obywateli, a nawet groźnych dla funkcjonowania organizacji, jakimi są państwa narodowe, ba… mieszkańców całej planety, można mnożyć bez ograniczeń. Dostarczać jak fabryczna taśma. Ot choćby… taki drobiazg jak przejęcie władzy przez Adolfa Hitlera w Niemczech. Przecież nie odbyło się w wyniku przewrotu czy masowej rewolucji, z użyciem przemocy - tylko z wykorzystaniem i na podstawie procedur demokratycznych. W Rosji carskiej ustrój powszechnej szczęśliwości i dobrobytu bolszewicy wprowadzili zgoła inaczej, ale to uwaga na marginesie rozważań o demokracji. Jednak wróćmy jeszcze do historii: z udziałem demokratycznych przywódców demokratycznych państw (USA i Wielka Brytania plus Sowiety) okrojono Polskę - która poniosła największe straty w czasie drugiej wojny światowej - ze znacznej części jej przedwojennego terytorium.

Dwie dekady temu w 2001 roku Sejm i Senat zakazał pracy w niedzielę, ale demokratycznie wybrany Prezydent Aleksander Kwaśniewski ustawę zawetował. Do suwerena się nie odwołał i referendum na tę okoliczność nie przewidział… w ramach procedur demokratycznych.