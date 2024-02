Jest pomysł, aby wójtowie, burmistrzowie oraz prezydenci miast mogli rządzić dłużej niż dwie kadencje

Za zniesieniem limitu jest także Związek Powiatów Polskich. Jak informuje PAP, prezes ZPP Andrzej Płonka napisał, że to obywatele powinni samodzielnie decydować o tym kto w danej gminie pełni takie funkcje. Podkreśla, że mieszkańcy potrafią doskonale weryfikować poprzez głosowanie pracę konkretnych kandydatów. Opinię swoją podpiera argumentami, iż nauczenie się zarządzania gminą wymaga doświadczenie, a wielokadencyjność nie oznacza zasiedziałości, czy korupcji. Sprzyja natomiast realizacji wieloletnich strategii rozwoju samorządu. Stosowna opinia ZPP trafiła do Senatu.

- Jestem całym sercem za zniesieniem dwukadencyjności dla bezpośrednio wybieranych burmistrzów czy też wójtów, nie tylko z powodów przytoczonych przez ZPP – mówi starosta szczecinecki Krzysztof Lis. Dodajmy, że sam od roku 1990 jest związany z samorządem – najpierw jako przewodniczący Rady Miejskiej w Barwicach, potem jako wiceburmistrz tego miasta, a od roku 2000 starosta.

- Wyobraźmy sobie, że burmistrz sprawujący swoją funkcję drugą kadencję ma przygotować projekty na kolejne lata, czy dekady, a sam ten proces zajmuje sporo czasu – dodaje. - Czy będzie robił to z takim samym zaangażowaniem co wcześniej, wiedząc, że to już koniec jego rządów? Spójrzmy też na to z takiego punktu widzenia: młody, sprawny człowiek w wieku powiedzmy 35 lat wygrywa wybory i po wygraniu kolejnych w wieku 45 lat odchodzi z samorządu. Oczywiście, jeżeli jest kompetentny, poradzi sobie na rynku pracy, choć np. nie będzie mógł być zatrudniony przez podmioty, którym wydawał decyzje podatkowe. Na dziś nie ma mechanizmu, jak wykorzystać doświadczenie ludzi odchodzących z samorządu.