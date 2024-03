Daniel Rak: Żyjąc tu od urodzenia, znam zalety i walory Szczecinka

Kandyduję na stanowisko burmistrza Szczecinka, bo zależy mi na szybkim i zrównoważonym rozwoju naszego miasta. Chcę kontynuować rozpoczętą ponad pięć lat temu misję zarządzania Szczecinkiem i pracy na rzecz naszej lokalnej społeczności. W tym czasie wiele udało się nam zrobić. Wykonaliśmy szereg remontów, modernizacji i inwestycji. Na realizację różnego rodzaju przedsięwzięć pozyskaliśmy blisko 87 milionów złotych. Zorganizowaliśmy cieszące się uznaniem w całej Polsce festiwale, koncerty i imprezy sportowe.

Szczecinek to miasto z pomysłem. Żyjąc w nim od urodzenia, doskonale znam jego zalety i walory. Ale wiem też, z jakimi problemami, na co dzień zmagają się nasi mieszkańcy. Jako doświadczony samorządowiec mam wizję dalszego rozwoju naszego miasta.

50 konkretów dla Szczecinka, to gwarancja ciągłego podnoszenia jakości i komfortu życia w naszej małej ojczyźnie. Stawiamy na inwestycje w infrastrukturę miejską, a szczególnie ważne są dla nas tereny wokół jeziora Trzesiecko. Chcemy, aby powstała tam nowa marina i centrum sportów wodnych. Niezwykle istotna jest także budowa nowych mieszkań komunalnych, rozwijanie floty ekologicznych autobusów elektrycznych i podnoszenie komfortu życia na naszych osiedlach. Stąd pomysł budowy Przystanku West właśnie na osiedlu Zachód. Nie zapominamy również o seniorach i naszej młodzieży, dla których powstaną specjalnie dedykowane programy umożliwiające darmowe wyjście do kina, czy na basen. Chcemy, aby o kierunkach rozwoju Szczecinka współdecydowali nasi mieszkańcy, dlatego do miliona złotych zwiększymy wydatki na budżet obywatelski.