Deep Black - niepowtarzalna atmosfera i profesjonalne podejście

Doświadczenie, pasja i talent Zespół tatuatorów Deep Black to osoby z wieloletnim doświadczeniem i spektakularnym portfolio. W swojej pracy wykorzystują zarówno wrodzony talent, jak i głębokie zaangażowanie oraz nieograniczoną wyobraźnię. Do sztuki tatuowania podchodzą z pasją, artystycznie i profesjonalnie. Każdy wzór, opracowywany jest z największą dokładnością z zachowaniem najwyższych standardów higieny.

Założycielem studia Deep Black jest Marek Andrearczyk, tatuator z ponad 20-letnim doświadczeniem. Można śmiało stwierdzić, że to on współtworzył koszaliński rynek tatuażu - pracował w studiu Kameleon oraz był współwłaścicielem Lots of Ink. Tatuowanie to nie tylko jego praca, ale również życiowa pasja, dlatego nieustannie się rozwija i podejmuje nowe wyzwania. Teraz robi kolejny krok, stawia na nową jakość i tworzy miejsce, które zostanie zapamiętane na długo - studio, w którym doświadczysz pełnego profesjonalizmu zarówno podczas konsultacji, jak i w trakcie wykonywania tatuażu.

Vladislav Sergienko tatuuje od 2014 roku. Uwielbia pracować w estetyce czarno-szarej. Jego ulubione style to m.in. traditional, neotrad, Japan, Neo Japanese oraz Old School. Jego mocną stroną są mistrzowskie projekty tworzone na tablecie, których estetyka jest bardzo oryginalna.

Deep Black to nie tylko tatuaże, ale również piercing! Ta sztuka zdobienia ciała fascynuje podobnie, jak tatuowanie. Specjalistką w tej dziedzinie jest Agnieszka Ślaska. Jej doświadczenie i indywidualne podejście sprawia, że usługi są na najwyższym poziomie, a każdy zabieg przebiega w miłej atmosferze – bez stresu i nerwów.

Studio nie istniałoby także bez managerki Natalii. - Dzięki niej jesteśmy najlepiej zorganizowanym miejscem w Koszalinie, jeśli nie w całej Polsce – podkreśla Marek Andrearczyk. Warto wspomnieć, że Natalia zajmuje się także projektowaniem tatuaży.

Poza stałą ekipą do Deep Black zaglądają i będą zaglądać najlepsi tatuatorzy z całej Polski i z zagranicy. – Gościmy ich każdego miesiąca, przez kilka dni. To doskonała okazja, by umówić się na tatuaż do osoby, której prace Cię zachwycają – podkreśla Marek Andrearczyk.

Deep Black to również kawiarnia, w której wypijesz aromatyczną kawę lub herbatę, świeżo wyciskany sok lub dobre piwo, a także zjesz pyszny lunch i coś słodkiego. To również miejsce spotkań fanatyków tatuażu i okazja do zawarcia nowych znajomości. Znajdziecie tutaj niepowtarzalną atmosferę i prawdziwą sztukę. A ze względu na świetną lokalizację sprawdzi się także na spotkanie biznesowe.

Studio Deep Black Tattoo znajduje się przy ulicy Fałata 11g w Koszalinie.