Droga S11 Koszalin - Bobolice miesiąc po otwarciu. Zobacz, jak prezentuje się z lotu ptaka [ZDJĘCIA]

Droga ekspresowa S11 Koszalin - Bobolice została oficjalnie oddana do ruchu 26 września. Ma długość 48 kilometrów i docelowo ma połączyć Pomorze Środkowe z Wielkopolską i dalej ze Śląskiem, co zdecydowanie usprawni ruch w regionie.

Trasę S11 budowano od lipca 2021 roku. Koszt prac wyniósł 1,8 miliarda złotych.

Budowa była podzielona na trzy odcinki. Pierwszy, z Koszalina do Zegrza Pomorskiego o długości 16,8 km, wykonywała firma Budimex. Drugi, z Zegrza Pomorskiego do Kłanina o długości 19,3 km - firma Mostostal, a ostatni, z Kłanina do Bobolic o długości 11,6 km, realizowało konsorcjum firm Kobylarnia i Mirbud.