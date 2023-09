Otwarcie S11. Premier: otwierając odcinki dróg likwidujemy bariery rozwoju gospodarczego w regionach, które były zapomniane

Dziś po południu zostanie otwarty fragment trasy szybkiego ruchu S11 z Koszalina do Bobolic. To 48 kilometrów zupełnie nowej drogi ekspresowej, która zdecydowanie skróci czas i poprawi komfort…

Budowa trwała dwa lata, kosztowała 1,8 miliarda złotych. Powstała czteropasmowa jezdnia, po dwa pasy w każdą stronę, dzięki której podróż z Koszalina do Bobolic trwa o przynajmniej 15 minut krócej niż dotychczas i - co najważniejsze - jest bezpieczniejsza. Dodajmy, że trasą S11 możemy jechać maksymalnie 120 km/h.

- Czekaliśmy na nią 30 lat. Protestowaliśmy, blokowaliśmy drogę w poprzednich latach, wręcz żądaliśmy, by ją nam wybudowano - komentowała Mieczysława Brzoza, burmistrz Bobolic. - Jest, co zdecydowanie poprawi nasze, mieszkańców gminy, bezpieczeństwo i komfort życia. Czy boimy się wykluczenia? Zapewne ruch będzie mniejszy, ale plusy, jakie wygeneruje ta droga, zdecydowanie przyćmiewają minusy, które zapewne też się pojawią. Z drugiej strony mamy własną strefę ekonomiczną, która dzięki tej trasie też ma szanse na impuls - podkreślała burmistrz.

Co ważne, rozpoczęły się już także pierwsze roboty na ostatnim odcinku trasy S11 w województwie zachodniopomorskim, czyli z Bobolic do Szczecinka. To 25 kilometrów jezdni, która ma być oddana do użytku za dwa lata.

- Tak, byliśmy białą plamą na mapie drogowej kraju - podkreślała wiceminister Małgorzata Golińska. - wreszcie mamy tę drogę, która poprawia znacznie bezpieczeństwo, komfort życia mieszkańców, ale też zrównoważony rozwój.