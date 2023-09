Droga S11 Koszalin-Bobolice jest już gotowa. Brakuje drobnych elementów. Otwarcie lada dzień [ZDJĘCIA]

- Dokładnego terminu otwarcia 48 kilometrów nowej trasy S11 jeszcze nie ustaliliśmy, ale niemal na pewno będzie to ostatni tydzień września - słyszymy od Mateusza Grzeszczuka, rzecznika Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Szczecinie.

- Na ostatnim odcinku, tym z Kłanina do Bobolic, trwają jeszcze prace porządkowe, kończy się budowa zaplecza drogowego, ale to też jest już w fazie finalnej - mówi rzecznik.

Przypomnijmy, budowa wspomnianych 48 kilometrów trasy S11 z Koszalina do Bobolic rozpoczęła się w lipcu 2021 roku i została podzielona na trzy odcinki realizacyjne. Pierwszy, z Koszalina do Zegrza Pomorskiego, o długości 16,8 km, wykonywała firma Budimex. Drugi, z Zegrza Pomorskiego do Kłanina, o długości 19,3 km, budowała firma Mostostal, a ostatni, z Kłanina do Bobolic, o długości 11,6 km, konsorcjum firm Kobylarnia i Mirbud.