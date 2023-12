Dziwne losy jednego proekologicznego projektu fundacji Regnum vegetabile

-Powodem niezakwalifikowania wniosku Fundacji Regnum vegetabile na realizację wspomnianego zadania była negatywna ocena kryterium dostępu. Nie zostałby osiągnięty minimalny wskaźnik w postaci działań bezpośredniej edukacji dla minimum 500 osób – odpowiada „Głosowi” Joanna Grab, zastępca prezesa WFOŚiGW w Szczecinie. Krótko mówiąc, według urzędników ze Szczecina filmy nie trafiłyby do odpowiedniej liczby osób i nie byłyby edukacją bezpośrednią, a to nie spełnia podstawowego kryterium regulaminu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Wniosek fundacji Regnum vegetabile, którą prowadzi Paweł Kaźmierski z Mielna, a która ma swój ogród botaniczny w miejscowości Niegoszcz w gminie Mielno, trafił do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie już w ubiegłym roku. Chodzi o zadanie proekologiczne, które miało być realizowane w ramach ogłoszonego przez WFOŚiGW konkursu „Ty też masz wpływ na przyszłość błękitnej planety”. Wsparcie dla takiego zadania miało wynieść 150 tysięcy złotych. Kaźmierski planował przygotować m.in. sześć edukacyjnych filmów, które opublikowane na portalu internetowym dotarłyby do szerokiego grona odbiorców. Założeń było sporo, projekt był opasłym dokumentem, wysłanym jak należy, każda kwestia była rzetelnie wyjaśniona, także promocja całego projektu solidnie opisana. Ale ze Szczecina przyszła odpowiedź odmowna.

Paweł Kaźmierski odwołał się od tej decyzji, uznając, że jest zwyczajnie niemerytoryczna. Pytamy o to w Szczecinie. - To prawda, odwołanie zostało złożone i odrzucone, ale regulamin nie przewiduje już, by dostarczyć uzasadnienie tej decyzji – odpowiada pani wiceprezes.

- Mogę jedynie dodać, choć zostało to rzucone nieoficjalnie, że oni mają „swoje powody”, dla których mojego projektu nie przyjmą. Jednym z nich jest to, że ja za dużo i zbyt ambitne składam wnioski – wyjaśnia Paweł Kaźmierski.