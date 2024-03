E.Link Gwardia Koszalin rozbiła Jezioraka Iława [ZDJĘCIA]

- Na pewno mieliśmy w głowach porażkę z 1. rundy i była chęć pokazania, że to my jesteśmy zespołem lepszym. I dzisiaj pokazaliśmy, że tamten mecz, to był wypadek przy pracy - powiedział trener Piotr Stasiuk. - W tym meczu zrealizowaliśmy jeden z naszych małych celów. Głównym pozostaje awans do Ligi Centralnej. Zdajemy sobie sprawę, że musimy być skoncentrowani w każdym meczu. Nie możemy lekceważyć żadnego przeciwnika.