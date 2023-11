Estakada na koszalińskiej obwodnicy będzie jednak otwarta nieco później [ZDJĘCIA, WIDEO]

"Odnosząc się do kwestii uruchomienia przejazdu jedną jezdnią obwodnicy we wspomnianym terminie, to biorąc pod uwagę obecny etap prac budowlanych z dużą dozą prawdopodobieństwa można stwierdzić, że nie będzie to możliwe" - to wypowiedź z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Szczecinie dla zadającego pytanie w trybie dostępu do informacji publicznych jednego z naszych Czytelników. Pytał, czy estakada będzie otwarta 31 listopada.

Co ciekawe, większość prac drogowych poza estakadą jest już gotowa. A te postępują także na pozostałych odcinkach: Karnieszewice - Sławno i Sławno - Słupsk. - Tam wprawdzie aura też ostro daje się we znaki drogowcom, roboty są prowadzone terminowo. Trwa wymiana podłoża, są w niektórych miejscach prowadzone już roboty mostowe. Widać to zwłaszcza na początku odcinka Karnieszewice - Sławno - słyszymy.

Przypomnijmy, dokończenie obwodnicy Koszalina i Sianowa (trasa jest otwarta dla ruchu od 2019 roku, ale jej odcinek z Koszalina do Sianowa musiał być przeprojektowany ze względu na trudne warunki geologiczne) ma być gotowa w połowie przyszłego roku. Inwestycja - chodzi o brakujących 7 km trasy i wspomnianą estakadę - pochłonie 500 mln złotych. Droga S6 z Karnieszewic do Sławna to 23 kilometry, a tę inwestycję realizuje konsorcjum firm Kobylarnia i Mirbud. Wartość kontraktu to 657,9 mln złotych. 25-kilometrowy odcinek ze Sławna do Słupska buduje spółka Stecol, koszt tej inwestycji to 701,6 mln złotych.