Fatalna pogoda zniechęca wczasowiczów. Przedsiębiorcy znad morza liczą straty

- Goście skracają pobyty lub je całkowicie odwołują, patrząc, jaka jest pogoda i jakie są prognozy. Szacuję, że zrobiło to około 20 procent gości. Co gorsza, do połowy sierpnia nie widać znaczącej poprawy aury. To dla nas cios, bo poprzedni rok po pandemii, która uderzyła w całą branżę, był bardzo udany. A teraz dobija nas pogoda.