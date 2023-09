"Firma na start" w Koszalinie. Masz pomysł na uruchomienie własnego biznesu? No to do roboty

W poprzednich latach do konkursu przystępowało średnio 30 uczestników. W tym powinno być więc podobnie. Tegoroczna edycja zaczęła się we wtorek, potrwa do 12 grudnia. Nabór zgłoszeń potrwa do 9 października. Ocena formalna nastąpi do 12 października. Drugi etap konkursu (od 12 X do 14 XI) obejmował będzie przeprowadzenie obowiązkowych szkoleń oraz złożenie przez uczestników gotowych biznesplanów. Etap trzeci to ocena formalna i merytoryczna zgłoszonych biznesplanów, prezentacja pomysłów oraz wybór przez Kapitułę Konkursową najlepszego biznesplanu w każdej kategorii.

Zgłoszenia odbywają się wyłącznie drogą elektroniczną. Kategoria I: osoby fizyczne w wieku 18 - 35 lat - studenci, absolwenci lub inne osoby chcące założyć własną firmę (nie tylko dla mieszkańców Koszalina). Kategoria II: uczniowie koszalińskich szkół ponadpodstawowych oraz mieszkańcy Koszalina będący uczniami szkół ponadpodstawowych poza Koszalinem.