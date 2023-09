Hip-hopowy projekt w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej. Warsztaty, spotkania i koncert

Warsztaty ze street artu, beat boxu i pisania rymów, a także hip-hopowy koncert. To wszystko podczas imprezy Koszaliński Po#talk Słów, która 23 września odbędzie się w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej. Co ważne, udział we wszystkich zajęciach i w koncercie jest bezpłatny.

W 2023 roku kultura hip-hopowa obchodzi swoje 50. urodziny. Za jej początek uważa się imprezę, która odbyła się 11 sierpnia 1973 r. o godz. 21 w bloku 1520 Sedgwick Avenue w Nowym Jorku, na Bronksie. "Back to School Jam" rozkręcał DJ Kool Herc. W sierpniu w mediach wiele mówiło się i pisało o tym jubileuszu. A we wrześniu w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej odbędzie się impreza, na której będzie można się wiele dowiedzieć o kulturze hip-hopowej i jej elementach. Wraz z ekipą ludzi zaangażowanych i kreatywnych Most Blunted tworzą wyjątkowy projekt hip-hopowy pod nazwą Koszaliński Po#talk Słów! Jeśli zawsze chcieliście spróbować swoich sił w rapowaniu czy beat boxie, to jesteście we właściwym miejscu! Jeśli pisaliście już swoje własne teksty piosenek, ale chcielibyście, żeby doświadczeni muzycy dali Wam kilka wskazówek na ich temat, to dobrze trafiliście! Jeśli marzycie o wyrażaniu siebie poprzez streetart, to ta impreza jest właśnie dla Was!

- Zapraszamy wszystkich fanów hip-hopu do KBP 23 września 2023r. Czekają na Was warsztaty, zajęcia teoretyczne, wystawa streetartu, możliwość zrobienia koszulki lub torby z grafiką stworzoną na zajęciach oraz koncert Szymiego Szymsa. Nie może Was zabraknąć! - zachęcają organizatorzy.

W programie:

g. 9:30 - 12:30 - warsztaty streetartowe z Duśką Zuo / dla młodzieży 14-18 lat / zapisy pod nr 94 348 15 62 Duśka Zuo Absolwentka animacji na warszawskiej ASP oraz lutnictwa w Zakopiańskim Liceum Kenara, gdzie stworzyła autorską surdynkę, do dziś podróżującą po wystawach na całym świecie. Była Wykładowczyni Liternictwa i Typografii w Wyższej Szkole Artystycznej w Warszawie. Właścicielka Garażu na Długiej – otwartej pracowni plastycznej. Graficzka, Scenografka, Producentka, scenarzystka, montażystka i reżyserka teledysków. Songwriterka i współtwórczyni HACKATHONU KOMPOZYTORSKIEGO – autorskiego, songwriterskiego jam session. Organizatorka licznych imprez hip-hopowych w Warszawie – w tym SIAŁA BABA RAP – promującej kobiecy pierwiastek w kulturze hip-hopowej. Z zamiłowania streetworkerka. Twórczyni i organizatorka warsztatów w całej Polsce – muzycznych, artystycznych i ekologicznych. Autorka inicjatyw #malujgripa #malujbuta #malujdaszek #malujvlepe dla VANS Europe. Współtwórczyni SZABERBOWLA – największego na świecie bowla deskorolkowego stworzonego społecznie. Inicjatorka wielu projektów w budżecie partycypacyjnym, w tym wygranej rewitalizacji skejtparku NIEBIESKI SPOT na warszawskich Bielanach. Związana z kolektywami skejtowo-hip-hopowymi – GOTB (Girls on the board), Niebieski (Skatepark), Most Blunted Crew, R-022 oraz kobiecą ekipą GRAFFITI – MIAU KRU (Zuoko z Moko, Miss Dorys, Wadada, Rurz). W latach 90’tych przecierała szlaki raperkom.

g. 9:30 -12:30 - warsztaty z beat boxu, rapowania i pisania tekstów z Pryksonem Fiskiem i Dj’em Bulbem / dla młodzieży 14-18 lat / zapisy pod nr 94 348 15 62 Prykson Fisk Pan Aleksander aka Prykson Fisk aka Fred Flin100NER to 170 kg żywego hip-hopu. Beat-boxer, MC i DJ, związany z kulturą Hip-Hop od 2003 roku. Prykson to doświadczony psychonauta i właściciel domowego studia KOMORA REC. Twórca i autor ponad 20 albumów i mixtejpów. Jego oficjalny debiut K02M02 (2020 rok) wylądował na zacnym 7 miejscu OLiS. Reprezentant ekipy MOST BLUNTED, KOLOKOS - jeden z twórców i założyciel takich projektów jak : Renegaci Funku, Hedora, Prykson Ifs czy Dusty Vibez. Nawijał pod bity w każdym klimacie od dubstepu, grime, drum and bass przez rap, kończąc na jazzie i funku grane live z bandem. Prowadził niezliczoną ilość warsztatów z dziedzin hip hopu (beat-box , rap) w całej Polsce min. z projektem „Znajdź pomysł na siebie” i wieloma innymi. Fan dobrego jedzenia, undergroundowej muzyki, wielowymiarowej sztuki wizualnej i teorii spiskowych. Doświadczony smakosz życia i znany osiedlowy znachor. Dj Bulb Miasto Siedlce, rocznik '84. Reprezentant Kolokos Crew, Most Blunted oraz 1/3 kolektywu Renegaci Funku. Mistrz Polski IDA POLAND 2020, 2021, 2022 w kategorii show. Mistrz świata DMC 2022 oraz vice mistrz świata IDA WORLD. Kulturą hip-hopową zajarany od najmłodszych lat swojego życia. Przygodę z dj'ingiem rozpoczął w 2006 roku, kiedy to zaczął grywać cykliczne imprezy w Siedlcach i okolicznych miastach, od czasu do czasu wspierając na koncertach lokalne składy underground'owe. Od połowy 2015 roku regularnie grał oraz organizował imprezy z czołowymi klubowymi Dj’s na swoim rodzimym podwórku. Od 2017 roku prowadzi cykl imprez Crazy Sexy Cool który szybko zyskał sobie sporą grupę fanów. Muzyka, którą uświetnia grane przez siebie eventy to głównie rap, funk, r'n'b, ale również i drum'n'bass. Swoje umiejętności mógł również prezentować po za granicami naszego kraju: Irlandia, Francja, Anglia, Czechy, Islandia, Portugalia. Jest zaangażowany w kilka hip-hopowych projektów dla młodzieży, w których odpowiada za oprawę muzyczną. Na swoim koncie ma wiele współprac z raperami z Polski, jak i z całego świata.

g. 13:00 - otwarcie wystawy koszalińskiego streetartu 13:30 - 14:30 - Teoria i Zajawka - spotkanie z Mateuszem Prusem i Mariuszem Rodziewiczem

Mariusz Rodziewicz Dziennikarz Głosu Koszalińskiego, portalu gk24.pl. Miłośnik muzyki, archiwista lokalnej sceny. Wydawca kompilacji „Z archiwum koszalińskiego rocka” oraz „Z archiwum koszalińskiego rapu”. W przeszłości także organizator Płytowych Giełd GraMuzyka, bloger muzyczny oraz prowadzący audycji Kuźnia Dźwięków w Polskim Radiu Koszalin. Mateusz Prus Dziennikarz, manager kultury. Od dziesięciu lat programuje i organizuje Good Vibe Festival, czyli wydarzenie promujące głównie świeże brzmienia jazz, soul, funk i hip-hop. Społecznik i miejski aktywista angażujący się we wszelakie inicjatywy, głównie związane z Koszalinem i regionem. Od czasu do czasu selektor muzyczny w klubach. Kolekcjoner fizycznych nośników (winyle, płyty cd i kasety). Prowadzi swoją audycję muzyczną "Sanatorium dźwięków" w Radio Kołobrzeg.

g. 14:30 - sito z Druklinem (możliwość stworzenia koszulki lub torby z grafiką przygotowaną na zajęciach) Maciej Mazurkiewicz

Koszalinianin, absolwent Politechniki Koszalińskiej, kierunku wzornictwo. Od 20 lat zajmuje się tworzeniem grafik i murali jednak najbardziej odnajduje się w technice sitodruku. Jest beneficjentem Stypendium Miasta Koszalina w zakresie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i opieki nad zabytkami w 2022 r. g. 15:00-15:30 - koncert Szymiego Szymsa

Szymi Szyms 26-letni raper pochodzący z Lidzbarka Warmińskiego, ale mieszkający i nagrywający na co dzień w Koszalinie. Ma charakterystyczny styl oparty na kąśliwych punchline’ach i bragga bez kompleksów. Solidny warsztat szlifował na podziemnych scenach i niezliczonej ilości nagrywek regularnie trafiających do sieci. Jego liryka orbituje w okół tematów życiowych i bardzo osobistych, okraszona jest emocjonalną nawijką której nie sposób nie zapamiętać. W 2020 roku podpisał swój pierwszy fonograficzny kontrakt z wytwórnią QueQuality, gdzie zdążył wydać do tej pory dwa projekty: pełnoprawny album ,,Tokio Hotel" (2020) oraz ,,Brzydkie" MIXTAPE (2022). Drugi z projektów zadebiutował na pierwszym miejscu Oficjalnej Listy Sprzedaży (OLiS). Jest jednym z frontmenów i pomysłodawców ekipy indahouse, która skupia w okół siebie ludzi związanych z różnymi gałęziami hip-hopu i szeroko pojętych zajawek. Na swoim koncie ma platynowy singiel ,,Yakuza" nagrany razem z OsaKą, jego numery w serwisie YouTube oraz serwisach streamingowych łącznie przekroczyły barierę kilkudziesięciu milionów odsłon. Szymi Szyms był również jednym z uczestników 8 edycji ,,Młodych Wilków", akcji szukającej talentów organizowanej przez portal Popkiller. Aktualnie koszaliński raper promuje swoje nowe wydawnictwo we współpracy z innym raperem - OsaKą. Album BURZA miał swoją premierę z końcem lipca.

