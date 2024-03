Weekend w Koszalinie. Muzyka, jarmark, wystawa i rajd. Sprawdź, gdzie się wybrać!

Rajdowo w centrum miasta

W weekend 16-17 marca odbędzie się 49. edycja Rajdu Monte Karlino. Rywalizacja toczyć się ma w 10 różnych klasach pojazdów. Baza rajdu to Homanit Arena w Karlinie, prolog rajdu przebiegać będzie wokół Białogardzkiego Placu Wolności, a finał to tradycyjnie superoes równoległy w Koszalinie (niedziela o godz. 15.45).

Pierwszy jarmark w tym roku

Muzycznie w Adrii

Teatr Muzyczny Adria zaprasza na musical In The Heights - Wzgórza Nadziei. To adaptacja broadwayowskiego musicalu, którą przełożono na język filmowy w 2021 roku. Akcja dzieje się w dzielnicy Washington Heights na Górnym Manhattanie w Nowym Jorku i opowiada o codzienności ludzi tam żyjących. Na pierwszym planie jest jednak wątek miłosny. Spektakl odbędzie się w sobotę 16 marca o godz. 17. Bilety w cenie od 60 do 90 złotych.