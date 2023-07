Hurtownia Budowlana Tęcza: 30 lat na rynku! Doświadczenie, które procentuje.

Hurtownia budowlana Tęcza jest firmą rodzinną. Założyli ją w 1993 roku Ewa i Andrzej Żur. Od tego czasu działa nieprzerwanie na lokalnym rynku i wciąż się rozwija. Gdy zaczynali, do dyspozycji mieli 20 m kw. w biurowcu przy ul. Niepodległości i sami obsługiwali klientów. Z czasem wybudowali nową siedzibę przy ul. Szczecińskiej, w której hurtownia działa do dzisiaj. Wiele się zmieniło, ale nie filozofia prowadzenia firmy.

Te 30 lat doświadczenia w branży budowlanej zaowocowało doskonałą znajomością rynku i potrzeb

klientów, z których wielu firmie jest wiernych od lat. Hurtowania zapracowała sobie na opinię sprawdzonego partnera zarówno dla klientów indywidualnych, jak również dla przedsiębiorstw budowlanych.

- W ofercie naszej hurtowni znajdziecie wszystko, co niezbędne przy budowie i remoncie - mówi Piotr Szostak, kierownik sprzedaży. - Przede wszystkim materiały konstrukcyjne-siporex, cegły, silka, ytong, porotherm, kominy. Ocieplenia, chemię budowlaną, hydroizolacje, materiały wykończeniowe -kleje do glazury, montażowe, zaprawy, wylewki, gips, gładzie, cement, wapno, fugi, silikony i akryle, tynki, farby, grunty, profile, kołki, narzędzia, okna dachowe. Polecamy także mieszalnik tynków i farb marki Atlas lub Knauf, dzięki któremu klienci mają do wyboru setki kolorów, praktycznie od ręki.