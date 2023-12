IMGW ostrzega przed opadami marznącymi i silnym mrozem. Alert pierwszego stopnia dla Koszalina i regionu

Dla województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego, dolnośląskiego i wschodniej części województwa wielkopolskiego wydano alerty pierwszego stopnia ostrzegające przed opadami marznącymi. Prognozowane są okresowe słabe opady marznącego deszczu lub mżawki powodujące gołoledź. Zaznaczono, że możliwe jest podwyższenie stopnia ostrzeżenia. Prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia określono na 80 proc. Alerty obowiązują od godz. 22 we wtorek do godz. 6 w środę.

Alert pierwszego stopnia oznacza, że mogą wystąpić niebezpieczne zjawiska meteorologiczne, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie dla zdrowia i życia.

Alerty pierwszego stopnia ostrzegające przed mgłą intensywnie osadzającą szadź wydano dla województw: małopolskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego oraz południowych terenów województwa mazowieckiego i lubelskiego. IMGW prognozuje na tym obszarze widzialność w zasięgu mgieł od 50 m do 200 m. Prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia określono na 80 proc. Alerty ostrzegające przed mgłą intensywnie osadzającą szadź obowiązują od godz. 22 we wtorek do godz. 9 w środę.(PAP)