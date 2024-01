Jak długo trzeba czekać na operację zaćmy w szpitalu w Koszalinie? Znamy dane

Od kwietnia 2019 roku zabiegi usunięcia zaćmy są wolne od limitu. Oznacza to, że Narodowy Fundusz Zdrowia płaci za wszystkie wykonane w tym zakresie świadczenia. A to sprawia, że czas oczekiwania na zabieg znacząco się skrócił — w koszalińskim szpitalu do kilkunastu dni.

- W kraju są ośrodki, gdzie pacjenci muszą czekać po kilka, a nawet kilkanaście miesięcy. U nas, na naszym Oddziale, ustalamy szybkie terminy zabiegów – mówi dr n. med. i n. o zdr. Tomasz Pabin, lekarz specjalista w dziedzinie okulistyki i Koordynator Oddziału Okulistyki w Szpitalu Wojewódzkim w Koszalinie.

Średnio w miesiącu lekarze okulistyki w koszalińskim szpitalu realizują około 120 takich operacji.

- Zabieg usunięcia zaćmy przeprowadzany jest w znieczuleniu miejscowym, za pomocą kropli znieczulających gałkę oczną – mówi dr n. med. i n. o zdr. Tomasz Pabin.