Jeśli chodzi o budżet Koszalina na 2024 rok to o jego losach zadecydują radni Prawa i Sprawiedliwości

- Nie, decyzja jeszcze nie zapadła - szybko prostuje Sebastian Tałaj, szef KO. - Widzimy w tym budżecie sporo inwestycji, na których nam zależało i o które prosiliśmy od wielu lat. Ale jest też sporo wątpliwości, bo kwoty na te inwestycje są zbyt niskie, by można je było zrealizować. Zapomniano też o straży pożarnej, szpitalu. Będziemy jeszcze o tym dyskutowali. Na tę chwilę nie ma decyzji ani na tak ani na nie - ucina.

- Nasza decyzja w sprawie budżetu również będzie podjęta tuż przed sesją - mówi nam Oliwia Skórka, radna z PiS. - Na pewno będziemy mieli dyscyplinę klubową, więc zagłosujemy wszyscy tak samo. Jak? Naprawdę jeszcze nie zdecydowaliśmy. Ale wiemy, że to jest budżet trudny i trudno go było spiąć. Tylko czy udało się to zrobić prezydentowi? - pyta.

- Przyznaję, to budżet bardzo trudny, bo przecież wpływy do budżetów samorządowych są wciąż pomniejszane, a tymczasem potrzeby mieszkańców rosną i są duże. Trzeba więc podejmować trudne decyzje z czego zrezygnować, które podatki lokalne podnieść, by choć część tych potrzeb zrealizować - odpowiada Jan Kuriata, przewodniczący Rady Miejskiej, a zarazem członek Wspólnego Koszalina.

To ugrupowanie składające się z radnych usuniętych bądź tych, którzy sami odeszli z Koalicji Obywatelskiej. W środę klub poinformował, że poprze projekt budżetu na 2024 rok przedstawiony przez prezydenta Koszalina.