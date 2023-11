Jubileusz koszalińskiej wąskotorówki oraz remonty na trasie

- 11 listopada organizujemy wydarzenie dla miłośników kolei wąskotorowej, dla prawdziwych pasjonatów - powiedział nam Paweł Gajdzica, prezes Towarzystwa Koszalińskiej Kolei Wąskotorowej. - Całość potrwa w sobotę około 7 godzin. Zaczynamy o godzinie 9.30. W programie będzie przejazd parowozem połączony z przystankami na robienie zdjęć. Do tego biesiada w Rosnowie i afterparty w Koszalinie. Na przyszły rok planujemy też duże obchody dla większej liczby osób, w bardziej sprzyjających warunkach atmosferycznych, bo nie cały nasz tabor dostosowany jest do jesiennej aury - dodał.

W cenie 180 złotych za wstęp oferowana jest, prócz przejazdu w obie strony, także kiełbasa na ognisko w Rosnowie, kawa, herbata oraz zaopatrzenie na afterparty. Rezerwacji dokonywać można telefonicznie (601-154-937) lub przez aplikację Messenger (Koszalińska Kolej Wąskotorowa).

Organizator

Tymczasem na trasie wąskotorówki, a konkretnie między Boninem a Manowem, trwa remont torowiska na odcinku 220 metrów. To inwestycja za ponad 137 tysięcy złotych. Prace finansowo wsparły: Województwo Zachodniopomorskie (50 tys. zł), Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków i Starostwo Powiatowe w Koszalinie (po 10 tys. zł). Blisko 28 tysięcy złotych to pieniądze otrzymane w 2023 roku w ramach rozliczenia podatku PIT. Kupiono za to 270 sztuk podkładów na remontowany odcinek toru. Reszta finansowania to środki własne Towarzystwa. - Tu zaznaczmy, że prowadzone są obecnie już tylko prace wykończeniowe, które potrwać mają do końca miesiąca. Ruch naszego taboru na trasie jest jednak możliwy - dodał Paweł Gajdzica.

Przypomnijmy, że w październiku TKKW wykonało remont przejazdu na ulicy Łużyckiej w Koszalinie. Ta inwestycja kosztowała ponad 72 tysiące złotych netto. Prace zostały sfinansowanie przez Zarząd Dróg i Transportu w Koszalinie, a remont wykonało TKKW we własnym zakresie. W planach są kolejne remonty.