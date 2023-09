Już tylko Bałtyk i Gwardia Koszalin z kompletem punktów [ZDJĘCIA]

Dwie drużyny z kompletem punktów po 4. kolejkach spotkały się na stadionie przy ul. Fałata w Koszalinie. Serię czterech wygranych zakończył notujący najlepszy w historii start w IV lidze zespół z Dygowa. Kluczowa była pierwsza połowa, w której Perła utrzymywała czyste konto do 21. min, gdy Sebastian Milanowski otworzył wynik po podanie Adriana Cybuli. W 35. przyjezdni sprezentowali bramkę Gwardii. Podanie obrońcy do tyłu przejął Cybula i po ograniu bramkarza strzelił do pustej bramki. To podłamało gości, którzy w 44. min zaliczyli jeszcze jeden cios. Tym razem Milanowski dograł na głowę Cybuli, a snajper Gwardii zdobył gola numer 30. swojego zespołu w tym sezonie. Po zmianie stron kibice czekali na kolejne, ale to Perła cieszyła się z trafienia, w 68. min po wolnym Mateusza Bienia i główce Mikołaja Duwe. To pierwszy gol stracony przez Gwardię w rozgrywkach. Goście poczuli szansę i odważnie ruszyli do przodu. Ich zapędy ostudził gol Damiana Mosiejki po akcji Cezarego Zalewskiego.