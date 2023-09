Kandydat na senatora Jan Kuriata tłumaczy się, że... kandyduje

Jan Kuriata jest kandydatem do senatu w okręgu wyborczym nr 100, a więc koszalińsko - sławieńsko - szczecineckim. Jest przewodniczącym Rady Miejskiej w Koszalinie, rektorem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, naukowcem, a także byłym posłem. Był związany jeszcze w czasie studiów z demokratyczną opozycją, a ostatnio z Platformą Obywatelską. Był posłem tej partii. Teraz chce zostać senatorem. Ale już nie z PO, a jako kandydat niezależny. Bo z Platformy został usunięty. Według niego – co podkreślił na poniedziałkowej konferencji przed koszalińską Filharmonią - przyczynił się do tego senator Platformy Obywatelskiej Stanisław Gawłowski, kandydat opozycji w ramach Paktu Senackiego.

- To on jest destruktorem opozycji w mieście i w regionie - powiedział Kuriata.

Przypomniał genezę konfliktu w Koalicji Obywatelskiej i PO w regionie.

- Najpierw rozpadła się przez niego koalicja w Radzie Miasta w Koszalinie, bo skłócił się z obecnym prezydentem. Później sfałszowano wybory szefa partii w Koszalinie, co również nastąpiło z winy pana Gawłowskiego. Jeździliśmy więc, prosiliśmy w Warszawie, by kandydatem Paktu Senackiego był ktoś inny, a nie on, człowiek, któremu prokuratura stawia m.in. zarzuty korupcyjne, który potrafił rozbić nawet zwarte szeregi środowisk demokratycznych. Ale nie posłuchano nas. W imię więc demokracji i sprawiedliwości uznałem, że muszę kandydować - zaznaczył Kuriata.