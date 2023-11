Karl Adolf Lorenz w 100. rocznicę śmierci - koncert i prelekcja

Lorenz był jedną z najistotniejszych postaci XIX-wiecznego życia muzycznego na terenie Pomorza Zachodniego. Pochodził on z rodziny koszalińskiego adwokata, wychował się i spędził wiele lat życia w rodzinnym domu przy koszalińskim rynku.

Lorenz był wszechstronnym muzykiem i organizatorem życia muzycznego. Jako kompozytor pozostawił po sobie blisko 100 utworów, w tym pieśni, kompozycji solowych, kameralnych, wokalno-instrumentalnych, symfonicznych oraz scenicznych. Do najważniejszych należą m.in. oratoria Winfried (1888), „Golgota” (Golgatha) op. 65, „Światłość” (Das Licht) op. 80, jak również „Hymn do Sztuki” (Hymne an die Kunst) na głosy solowe, chór i orkiestrę op. 25.

Przez wzgląd na wartość muzyki Lorenza i znaczenie dla historii miasta Koszalina, projekt zakłada wskrzeszenie jego twórczości i popularyzację poprzez przygotowanie i przeprowadzenie dwóch koncertów z elementem multimedialnej prelekcji muzycznej na temat życia i twórczości Lorenza (czas trwania jednego koncertu-prelekcji: 90 minut). Prócz elementu koncertowego i wykładowego, wydarzenia będą zawierać element interakcji z publicznością (m.in. quiz z wiedzy na temat życia i twórczości kompozytora).