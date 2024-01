Kiedy poprawa pogody? Sprawdz prognozę IMGW na najbliższe dni

Jak pogoda będzie w najbliższych dniach w województwie zachodniopomorski. Oto szczegółowa prognoza pogody dla województwa zachodniopomorskiego na najbliższe dni.

25/26 - 26.01 (czwartek/piątek - piątek)

Zachmurzenie małe i umiarkowane, w dzień wzrastające do dużego. W dzień postępujące od zachodu opady deszczu, przechodzące w deszcz ze śniegiem. Temperatura minimalna od 0°C do 2°C. Temperatura maksymalna od 4°C na wschodzie do 8°C na południowym zachodzie województwa. Wiatr słaby i umiarkowany, po południu wzmagający się do umiarkowanego i dość silnego, w porywach do 65 km/h, nad morzem dość silny i silny od 30 km/h do 45 km/h, w porywach do 75 km/h, z kierunków zachodnich, w dzień przejściowo południowy.

26/27 - 27.01 (piątek/sobota - sobota)

Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami opady deszczu, deszczu ze śniegiem, na wschodzie również śniegu. Temperatura minimalna od 2°C do 3°C. Temperatura maksymalna od 3°C do 5°C. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 75 km/h, nad morzem dość silny i silny od 35 km/h do 50 km/h, w porywach do 90 km/h, północno-zachodni i zachodni, w dzień stopniowo słabnący.

27/28 - 28.01 (sobota/niedziela - niedziela)

Zachmurzenie duże. W dzień miejscami słabe opady deszczu ze śniegiem. Temperatura minimalna od 1°C do 2°C. Temperatura maksymalna od 4°C do 5°C. Wiatr słaby i umiarkowany, porywisty, zachodni i południowo-zachodni, w dzień skręcający na południowy.

28/29 - 29.01 (niedziela/poniedziałek - poniedziałek)

Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Okresami słabe opady deszczu. Temperatura minimalna od 2°C do 3°C. Temperatura maksymalna od 5°C do 7°C. Wiatr słaby i umiarkowany, w porywach do 60 km/h, nad morzem okresami dość silny i tam w porywach do 75 km/h, południowy i południowo-zachodni, po południu skręcający na zachodni.

29/30 - 30.01 (poniedziałek/wtorek - wtorek)

Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Okresami możliwe słabe przelotne opady deszczu lub deszczu ze śniegiem. Temperatura minimalna od 0°C do 3°C. Temperatura maksymalna od 4°C do 6°C. Wiatr umiarkowany, porywisty, nad morzem okresami dość silny i tam porywy do 60 km/h, zachodni i północno-zachodni..

