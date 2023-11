Kierowcy alarmują. Ulice Orląt Lwowskich i Traugutta w Koszalinie pilnie wymagają napraw

Remont ulic Orląt Lwowskich i Traugutta w Koszalinie realizowany był w 2021 roku. Prace na tych odcinkach wykonywała firma Onde z Torunia, a łączny koszt inwestycji wyniósł prawie 3 miliony złotych. I jak się okazuje, pracownicy wrócą w to miejsce, by dokonać niezbędnych napraw.

- Już kilka miesięcy po remoncie pojawiły się pęknięcia wokół studzienek oraz kratek odpływowych, deszczowych - zwraca uwagę jeden z naszych czytelników.

- Mimo naprawy dalej pękają. Druga sprawa to pofałdowania asfaltu przed wjazdem na giełdę na obu pasach. Z otrzymanej informacji publicznej ZDIT twierdzi, że do końca roku spękania studzienek zostaną naprawione, a pofałdowania będą robione dopiero na wiosnę 2024 roku. Uważam to za skandal. Nadchodzi zima i niskie temperatury, co może skutkować powstaniem dziur. Moim zdaniem wykonawca powinien od nowa na swój koszt położyć asfalt - alarmuje mieszkaniec.