Kołobrzeg coraz bliżej poszerzenia swoich granic

Mowa o 122 hektarach w przylegającym dziś do miasta sołectwie Korzystno. Obecnie znajdują się one w gminie Kołobrzeg. -Pozytywnie zaopiniowałem wniosek Rady Miasta w Kołobrzegu do MSWiA w sprawie zmiany granic miasta. Na terenach, które w 81 procentach stanowią własność miasta, planowane jest m.in. utworzenie zaplecza dla Port Kołobrzeg, który gotowy jest do pełnienia funkcji portu serwisowego. To wielka szansa na nowe miejsca pracy dla mieszkańców Kołobrzegu - napisał w mediach społecznościowych Bartosz Brożyński, wicewojewoda zachodniopomorski.

Władze Kołobrzegu od dłuższego czasu zabiegały o te tereny. Mają dość konkretne plany w stosunku do nich. - Będziemy mogli tam stworzyć strefę aktywności gospodarczej. My pracę chcemy dać jeszcze większej ilości mieszkańców, chcemy przełamać monokulturę gospodarczą - mówi Anna Mieczkowska, prezydent Kołobrzegu.

Propozycja zmiany granic miasta nie spotkała się z pozytywnym odbiorem wśród mieszkańców gminy Kołobrzeg. W przeprowadzonych konsultacjach społecznych wyrazili oni swój sprzeciw. Teraz, po pozytywnej opinii wojewody zachodniopomorskiego, decyzję w tej sprawie do 31 lipca podejmie Rada Ministrów. Jeśli będzie ona pozytywna, granice Kołobrzegu zmienią się 1 stycznia 2025 roku.