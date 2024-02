Koncertowy marzec w Koszalinie. Sprawdzamy na co warto sobie zarezerwować bilet

9 marca o godz.18:00 w Hali Widowiskowo-Sportowej rozpocznie się Koncert z okazji Dnia Kobiet: Sławek Uniatowski, który poprowadzi Rafał Zawierucha. Sławek Uniatowski to wokalista, kompozytor, autor tekstów i multiinstrumentalista. Współtworzył toruński zespół Kije, w którym komponował i grał na syntezatorach. Współpracował z Marylą Rodowicz, nagrywając z nią utwór "Będzie to co musi być". W 2006 roku artysta nagrał piosenkę "Kocham Cię", która trafiła na ścieżkę dźwiękową filmu "Ja wam pokażę" w reżyserii Denisa Delica. Debiutancki album solowy pt. "Metamorphosis" Uniatowski wydał w 2018 roku. Wydawnictwo szybko uzyskało status Złotej Płyty. Prowadzącym wydarzenie będzie Rafał Zawierucha – polski aktor filmowy, teatralny, radiowy oraz prezenter telewizyjny. Występował w teatrach warszawskich: Współczesnym, Och-Teatrze, IMKA i Capitol, a także Teatrze Telewizji. W filmie Quentina Tarantino Pewnego razu... w Hollywood (2019) zagrał postać Romana Polańskiego. Prowadzi programy Europa filmowa i Polska filmowa na antenie TVN Fabuła.

16 marca No Fun Booking zaprasza na koncert zespołu Dom Zły, promujący ich najnowszy album “Ku Pogrzebaniu Serc”. Dom Zły powstał w Puławach w 2016 r. Ciężko ich zaszufladkować - depresyjna i melancholijna hardcore punkowa machina romansująca z post/black metalem, okraszona screamo i crustem. W 2019 roku na miejscu wokalisty Krzyśka pojawiła się Ania, która niewątpliwie namieszała na lokalnej scenie i tchnęła w zespół nową energię. W lipcu 2021 wypuścili EPkę “Śnisz bory tak gęste”, która została albumem miesiąca Metal Hammer Polska i często pojawiała się w podsumowaniach dziennikarzy i nie tylko jako album roku 2021. Po 3 latach powracają z nowym, pełnowymiarowym albumem zatytułowanym “Ku Pogrzebaniu Serc”.

Urodzony w Stanach Zjednoczonych Jeremy Pelt to jeden z najbardziej wyróżniających się trębaczy w świecie jazzu. Wielokrotny zwycięzca plebiscytu prestiżowego magazynu Down Beat, rozpoczął rozwijającą się w zawrotnym tempie karierę w 1998 roku, kiedy po ukończeniu Berklee College of Music zamieszkał w Nowym Jorku i dołączył do Mingus Big Band. Usłyszymy go 17 marca o godz.19:00 - Club 105 w ramach koncertu w ramach Pre Hanzy.