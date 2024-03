Konkurs poetycki "Koszalińska Niezapominajka 2024". Czekają na zgłoszenia

Konkurs związany jest z Dniem Polskiej Niezapominajki - świętem przyrody, obchodzonym corocznie 10 maja, mającym na celu ma promowanie walorów natury i przypominanie o ochronie środowiska.

Organizatorzy konkursu czekają na prace poetyckie poświęcone pozytywnym emocjom, uczuciom do drugiego człowieka, do przyrody, związane z ideą szacunku i życzliwości do otaczającego nas świata.

Konkurs skierowany jest do poetów w wieku od 7 lat, zamieszkujących Koszalin, bądź powiat koszaliński.

Finał konkursu odbędzie się 10 maja o godz. 17 w sali konferencyjnej Koszalińskiej Biblioteki Publicznej.