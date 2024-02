Konkurs w koszalińskiej Samochodówce. Język angielski podstawą zawodu

Konkurs "Be professional" od kilku lat przyciąga dziesiątki uczniów z Koszalina i regionu, którzy chcą sprawdzić swoją wiedzę czy mieć dodatkową motywację do tego, by nauczyć się nowych rzeczy, później przydatnych na egzaminach i w życiu codziennym.

- W tym roku do naszego konkursu zgłosiło się łącznie dziewięć szkół nie tylko z Koszalina, ale i z innych miejscowości - powiedziała nam Halina Jodzio, nauczycielka języka angielskiego i organizatorka wydarzenia.

- Mamy Zespół Szkół nr 8, Computer College, ZS 9, nasza szkoła, czyli ZS 10, ZS 7, ale także mamy gości z Zespołu Szkół w Drawsku Pomorskim, Zespołu Szkół Morskich w Kołobrzegu, ZS Agrotechnicznych w Sławnie i ZS Centrum Kształcenia Rolniczego w Boninie. To daje ponad 90 uczestników - dodała.

Konkurs składał się z dwóch części. Na początek uczniowie rozwiązywali arkusz ogólny z języka angielskiego na poziomie B1. Druga część to część zawodowa. Tu przygotowano zadania sprawdzające znajomość słownictwa z każdej ze zgłoszonych branż, a w tym roku to 25 kierunków kształcenia. Ponadto przygotowano zadanie polegające na rozmowie o pracę.